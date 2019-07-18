Эльвиру Сурабалдиеву осудили за кулон, похожий на христианский крестик 

Парламентарий назвала претензии пользователей Сети интересными
Кыргызстанца возмутил кулон депутата Эльвиры Сурабалдиевой, похожий на христианский нательный крест. Религиозный символ пользователь Instagram рассмотрел на фотографиях парламентария.
Дело в том, что народная избранница решила не отставать от распространившегося среди пользователей социальных сетей тренда и разместила на своей странице в Instagram фото, по которому можно узнать, как будет выглядеть депутат в зрелом возрасте. Для сравнения Сурабалдиева опубликовала и свои студенческие снимки.
«Все было интересно, как же я буду выглядеть, когда переступлю порог 60-летия? - написала она. - Спасибо Каарманбек Кулуев, что апробировали FaceApp. В общем. Это я - Эльвира Сурабалдиева - вчера, сегодня... завтра?».
Один из подписчиков заподозрил, что на шее Эльвиры Жыргалбековны висит крестик.
«На студенческой фотографии цепочка - крест, если я не ошибаюсь», - отметил он. Это спровоцировало дискуссию между другими пользователями Сети.
Депутат объяснила кыргызстанцу, что на шее висит кулон в виде знака зодиака - Стрелец.
«Это не крест. Мой гороскоп - Стрелец. Кыргызы мусульмане же, интересный вопрос такой», - ответила Эльвира Сурабалдиева.
После парламентарий написала и в своем Twitter.
Vesti.kg
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