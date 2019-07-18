Директор Высшей школы правосудия КР не имеет юридического образования?

В Верховном суде ответили на обвинения в адрес Раушан Тургунбаевой

Директор Высшей школы правосудия при Верховном суде Раушан Тургунбаева не имеет высшего юридического образования. На этом настаивает читатель Vesti.kg.

«Бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев во время своего «правления» заставил Айнаш Токбаеву - председателя Верховного суда КР - назначить свою коллегу Раушан Тургунбаеву, у которой нет юридического образования, на пост директора Высшей школы правосудия при ВС КР», - говорится в письме.

Связаться с самой Раушан Тургунбаевой, к сожалению, не удалось - в Высшей школе правосудия Vesti.kg сообщили, что она находится в трудовом отпуске.

Впрочем, в пресс-службе Верховного суда прокомментировали заявление об образовании Тургунбаевой.

- Данная информация не соответствует действительности, - заверили там Vesti.kg. - У главы Высшей школы правосудия есть юридическое образование.

Отметим, Высшая школа правосудия при ВС КР занимается обучением судей, претендентов на должность судьи и прочих работников судебной системы.



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