Ущерб в 2,5 миллиона сомов нанес государству ввоз незарегистрированных авто

АКС ГКНБ выявила в госучреждении «Унаа» ГРС коррупционную схему по незаконной постановке на учет транспортных средств
Коррупционную схему по незаконной постановке на учет автотранспортных средств выявила в госучреждении «Унаа» при ГРС Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.
С начала июля 2019 года сотрудники АКС задержали две автомашины, завезенные в Кыргызстан в обход официальной регистрации. Предварительный ущерб от ввоза и регистрации этих Lexus и Chevrolet по тарифной сетке Таможенной службы составляет 2 млн 608 тыс. сомов.
Сейчас идет работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и устанавливается причастность сотрудников ГРС к коррупционным схемам по незаконной регистрации и постановки авто на учет.
Ранее в АКС ГКНБ КР сообщали о расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц РЭО ДРТС при ГРС при ПКР (в настоящее время – ГУ «Унаа» при ГРС при ПКР), которые в сговоре с заинтересованными лицами организовали устойчивую коррупционную схему по легализации автотранспортных средств, ввезенных на территорию Кыргызстана без уплаты причитающихся таможенных платежей из стран, не входящих в Таможенный союз (Прибалтики, США, Грузии) в ущерб доходной части государственного бюджета.
Пресс-служба ГКНБ КР
Vesti.kg
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