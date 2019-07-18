Столичная милиция ищет организаторов «уличного казино» на Ошском рынке

Несмотря на то что азартные игроки собирались в 100 метрах от опорного пункта милиции, подозреваемых и задержанных по-прежнему нет

Столичная милиция ищет организаторов «уличного казино» на Ошском рынке. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Факт азартных игр зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района столицы, - проинформировали в милиции. - Начато досудебное производство по статье 212 «Организация или содержание притона для проведения азартных игр, проведение азартных игр») УК КР.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало об организации «уличного казино» на территории Ошского рынка. Правоохранители начали проверку по факту публикации видео на Vesti.kg.

Место проведения азартных игр находилось в 100 метрах от опорного пункта милиции, однако подозреваемых по делу все еще нет.

Vesti.kg