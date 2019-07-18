Расул Умбеталиев, общественный деятель: Нацэнергохолдинг и ГКПЭН нагло и скрытно “сливают” воду из Токтогульского водохранилища

После окончания ОЗП 2018-2019 гг. и с началом подготовки к ОЗП 2019-2020 гг. Нацэнергохолдинг и ГКПЭН начали массированный информационный “атаку” (“мозговой штурм”) на взгляды и на соображения простого кыргызского народа.

Руководители энергетической отрасли громогласно заявили, что в стране намечается маловодный цикл приточности рек, особенно водных артерий впадающих в Токтогульское водохранилище. Обещали, что ни одного квт/час электроэнергии не будет продаваться в соседние государства и убедительно “требовали” экономить и сохранять каждую каплю воды и каждый импульс энергоносителя.

Эта специальная спланированная политическая акция, в целях проведения “сепаратных” переговоров, с руководителями правительств РУз и РК, по использовании водно-энергетического режима и ресурса.

Для покрытия полного внутреннего электропотребления, в летний период, все действующие ГЭСы, должны вырабатывать 21-24 млн. квт /час электроэнергии, при расходе воды из Токтогульского водохранилища 170-190 куб/сек.

С 1 июля по 12 июля 2019 г. резко увеличился расход воды из главного накопителя влаги 360-370 куб/сек. и выработкаэлектроэнергии 34-36 млн. квт/час.

12 июля 2019 г. Кыргызстан посетила делегация из Казахстана, во главе с премьер-министром Аскаром Маминым, которая приняла участие в 7 заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета. Во время встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в водно-энергетической сфере и промышленной кооперации. В ходе переговоров глав правительств Кыргызстана и Казахстана, была достигнута договоренность о либерализации пропускного режима, для перевозчиков КР, направляющихся в третьи страны транзитом через РК.

С 13 июля расход воды увеличился до 410-420 куб/сек. и выработка эл.энергии достигла 37-38 млн. квтч/час.

Прежние годы руководители Казахстана “просили” производить водопопуски, со створов Уч-Курганской ГЭС в объеме 350 куб/сек, с выработкой эл.энергии 8-10 млн. квт/час. Значит, покупая эл.энергию РК крайне была заинтересована, в получении необходимого объема поливной воды, для сельхоз.угодий юго-западных регионов страны. Огромная техническая уникальность и высокая энергоэффективность действующих ГЭС заключается: в каскадности использования водно-энергетического ресурса и близкое расположенность на одной реке Нарын.

Экспорт эл.энергии в 2017 г. в Узбекистан составил 1 млрд.142 млн. квт/час по цене 2,0 цента США-1 сом 38 тыйын, а 2018 г. 740 млн. квт/час по цене 2,0 цента США-1 сом 36 тыйын.

А Казахстан покупал эл.энергию по цене 4,0 цента,за 1 квт/час. Если Нацэнергохолдинг и ГКПЭН открыто заявляет об объеме выработанной эл.энергии, значит, возможно, производиться экспорт энергоносителя в соседние страны. А если нет экспорта, то значит “сливают” техническую воду, для успешного полива сельхоз. плантаций Узбекистана и Казахстана.

Наверное, не зря приезжал глава правительства соседнего государства, так как в юго-западных областях Казахстана, установилась аномальная жара, температура воздуха накаливается до 50-55 градусов. И поэтому нависла огромная угроза, потери урожая сельского хозяйства, которые могут исчисляться десятками млрд. долларами США.

В 2014-2015 гг. Кыргызстан в летние периоды экспортировал эл.энергию в Казахстан по цене 0,1 цента-по 5 (пять) тыйынов за 1 квт/час, а зимнее время эти же годы покупал эл.энергию из Казахстана по цене 9 (девять) центов-по 5 сом 62 тыйынов за 1 квт/час.

Некоторые руководители энергетической отрасли разъясняют и утверждают, что в настоящее время производится товарообмен-летняя эл.энергия КР на зимнюю эл.энергию РК.

В таком случае, открыто и прозрачно Нацэнергохолдинг и ГКПЭН, должен заявить о количестве экспорта и цену 1 квт/час.

Если товарообмен состоится, как 2014 и 2015 гг. по цене 0,1 цента- по 5 (пять) тыйынов за 1 квт/час, то государственный бюджет КР потеряет более 100 млн. сомов.

ОАО “Электрические станции” всегда выступала и выступает, как “прилежный и обязательный” исполнитель, всех указаний и распоряжений вышестоящих инстанций.

Глава государства и председатель кабинета министров, всегда и везде заявляют и утверждают, что деятельности всех государственных организаций и акционерных обществ с гос.долей, должны и обязаны осуществляться открыто и прозрачно. Значит, Нацэнергохолдинг и ГКПЭН выступают против решений руководителей КР, проводят открытый и явный “саботаж” против собственного народа.

Статья № 1 Конституции КР гласит, что единственным источником государственной власти-является народ Кыргызстана. Кыргызский народ должен знать, что делают государственные органы, с национальными богатствами КР. В противном случае, высокопоставленные чиновники от энергетической отрасли, проводят антинародную и антигосударственную политику, против кыргызской государственности. А “не слабо” руководителям Нацэнергохолдинга и ГКПЭН дать правдивую и четкую информацию, об использовании водно-энергетического режима и ресурса.

Как говорится в народном изречении: “Сим Сим откройся” своему собственному гражданскому обществу, которое наняло руководителей гос.органов на службу.

Расул Умбеталиев, общественный деятель