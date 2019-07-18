Получит поддержку предложение о присвоении площади имени Усубалиева?

Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение проект постановления о присвоении Старой площади имени государственного деятеля Турдакуна Усубалиева.

В постановлении предлагается присвоить его имя площади (Старая площадь), расположенной по границе улиц Орозбекова-Раззакова города Бишкека. До этого высказывались предложения о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Историческому музею, Свердловскому району, Кочкорскому району и улице Киевской в Бишкеке, улице Ленина в Нарыне.

Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 17.07.2019/стр.5, gezitter.org