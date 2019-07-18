Мира Карыбаева: «Я не подхалимствовала перед кем-то, а служила своему народу!»

Недавно началось судебное заседание по делу о реконструкции Государственного исторического музея.

Обвинение предъявляется не только бывшему премьер-министру Сапару Исакову, но и бывшей главе отдела религиозной и этнической политики президентского аппарата Мире Карыбаевой. В начале процесса судья спросил у нее, признает ли та себя виновной. Заслуживает полного приведения ответ на это Миры Аскеровны.

«По понятию каждого благоразумного человека коррупция это извлечение личной выгоды самим чиновником, занимающим определенную должность. Хотя я не прочитала все тома (дела), но в деле нет ни одного слова о полученной мной какой-то выгоде. Поэтому не понимаю предъявленного мне обвинения.

Я не участвовала ни в принятии решения по закупкам услуг, ни в процессе подписи соглашений, ни в приеме-передаче какого-либо экспоната. Моей подписи нет нигде, там стоят подписи конкретных сотрудников музея, принимавших экспонаты, в том числе экспонаты в виде коней. Я не управляла также никакими финансовыми средствами. И как это может быть коррупцией? К тому же нет ни одного протокола совещания, чтоб сказать, будто работа прошла под моим руководством.

Но в обвинении сказано, что новая концепция Государственного исторического музея была одобрена комиссией по развитию исторической науки, утверждена приказом министра культуры КР. На каком основании эта фраза становится одной частью заключения, обвиняющего меня? А как по-другому должно было быть?

Да, я привлекла общественность для открытости процесса работы исторической комиссии, желая, чтоб после открытия музея не было критики от историков, и было меньше ошибок. Да, я действительно выполнила много работы в содержательной части исторического музея, работала со всеми типами текстов и получателей информации. Никакого отношения к дизайнерским вопросам не имела, потому что я не художник, и не дизайнер, здесь я не могу быть компетентной. Я работала только с текстами выставки, и за это только меня надо судить?

И последнее. Мне не нравится тон и язык обвинительного заключения. Например, что это: «Как видно из (моего) угождения главе страны»? Уважаемый судья! Я точно различаю понятия «служить своей стране, народу» и «служить кому-то». Первое из этого я делаю всю жизнь, где бы ни работала. Второе никогда не делала. Поэтому уверена, если в суде все эти вопросы неторопливо, не горячась, обсудить, показать все доказательства, тогда суд будет справедливым. Свою вину полностью не признаю!» — так ответила Мира Карыбаева.

Процесс только начинается. Следствие позорится, не сумев доказать извлечение какой-либо выгоды на основе «коррупции» Миры Карыбаевой. Ну, теперь посмотрим, как пройдет суд, смогут ли назвать преступником человека, на которого нет ни одного доказательства.

Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 17.07.2019/стр.7