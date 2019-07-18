На Канатбека Исаева точат зубы Алмаз Бокушев и Эркин Мамбеталиев

В прошлом месяце Канатбек Исаев с трибуны Жогорку Кенеша критиковал Алмазбека Атамбаева, остановился и на криминальных элементах во время его власти.

Привел в пример Алмаза Бокушева, Эркина Мамбеталиева и Бакыта Жетигенова, заявлял много горьких слов. По дошедшей к нам информации, намекают, что Бокушев и Мамбеталиев разозлены, точат зубы на Исаева. До этого говорилось о разборке Каната мырзы с Жетигеновым, а в этот раз указанные важные персоны собираются поднять головы? В результате смогут прийти к пониманию и решить между собой без скандала и конфликта? Мы постараемся получить об этом более глубокие сведения.

Напомним, до этого Канатбек Исаев часто курсировал в Турцию, Россию, сообщая, что собирает материалы для разоблачения незаконного обогащения Атамбаева.

Источник: газета «Азия news» №28 от 18.07.2019/стр.3, gezitter.org