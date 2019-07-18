Митинг против Конгантиева организовала Отунбаева... Когда посадят Отунбаеву?

Государственный обвинитель просил посадить Конгантиева и взыскать штраф в 100 тысяч сомов.
После вынесения 5 июля оправдательного решения Первомайским районным судом — «в уголовном деле бывшего министра Министерства внутренних дел Молдомусы Конгантиева не установлено состава преступления» — в общественности высказаны различные мнения.
Государственный обвинитель просил посадить Конгантиева и взыскать штраф в 100 тысяч сомов. Вдогонку к этому участники апрельского государственного переворота — около 20 членов организаций «Айкол Ала Тоо» и «Айкол Таза коом» собрались перед Первомайским районным судом и устроили митинг. Если сослаться на дошедшую к нам информацию, во главе этого митинга стояла та самая настоящая наша апче Роза Отунбаева, о чем сказали известные большие личности.
Интересно, когда же ответит группа под предводительством Отунбаевой и ВП за ошские события? В апрельских событиях было убито более 80 наших смелых молодцев, а в ошских событиях были зверски убиты более 450 наших граждан. Когда посадят группу во главе с Отунбаевой, ау-у, "Белый дом"!
Источник: газета «Кабар инфо» №25 от 18.07.2019/стр.4, gezitter.org
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