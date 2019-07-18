Дело ТЭЦ: Допрошены 20 из примерно 90 свидетелей

На судебном процессе по делу о реконструкции бишкекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) допрошены всего 20 из примерно 90 свидетелей.

В эти дни в Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство.

Материалы дела по целевому использованию кредита в 386 млн долларов, в рамках которого арестовано беспрецедентно большое число высокопоставленных чиновников, составляет около 60 томов. Дело рассматривает судья Свердловского районного суда Инара Гилязетдинова.

​На сегодняшний день в СИЗО ГКНБ по делу о модернизации ТЭЦ под стражей содержатся такие бывшие высокопоставленные чиновники? как Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-глава Нацэнергохолдина Айбек Калиев, его тогдашний заместитель Жолдошбек Назаров, бывший руководитель ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов и бывший исполнительный директор проекта модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Экс-министр финансов Ольга Лаврова находится под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения по статьям «Коррупция» и «Злоупотребление должностным положением».

Восемь обвиняемых защищают около двадцати адвокатов. Со стороны гособвинения работают шесть прокуроров.

Уголовное дело рассматривается в суде с 18 февраля.

Источник: "Азаттык", gezitter.org