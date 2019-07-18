Власть показала незаинтересованность в освобождении Текебаева

16 июля в Верховном суде должны были пересмотреть дело политиков Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова.

Но судебное заседание, не начавшись, перенесено на один месяц, точней, рассмотрят 21 августа.

Причину такого решения объяснили «из-за большого объема материалов в связи с данным делом, суд не успел их рассмотреть». Адвокаты сказали, что материалы уголовного дела были предоставлены Верховному суду еще в мае, и сказанное «не успели рассмотреть» просто отговорка. Эксперты расценили перенос судебного заседания как признак незаинтересованности нынешней власти в освобождении Текебаева на свободу.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова говорит об установлении некоторых обстоятельств, доказывающих невиновность указанных политиков. «Леонид Маевский говорил, что в мае-июне 2010 года взял наличные деньги со счета банка ВТБ и через телохранителя Сергея Кутукова дал взятку Омурбеку Текебаеву в размере 1 млн долларов. Однако установлено, Маевский в названном банке никаких денег не брал. Ну а Кутуков сказал, что Текебаеву и Чотонову никаких денег не привозил, и вообще в 2010 году не приезжал в кыргызскую страну. Есть еще аналогичные другие новые обстоятельства», — говорит Токтакунова.

В этот же день бывший президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов в Кой-Таше, сказал: «Люди, как Текебаев, нужны парламенту». В то же время Атамбаев дополнил, что считает доказанной вину Текебаева в суде, ему в голову приходят мысли, что надо было действовать и даже с нарушением закона спасти Текебаева от судебного наказания.

Напомним, Текебаев и Чотонов на основании показаний российского гражданина Леонида Маевского были обвинены в коррупции, лишены свободы на 8 лет. Ну а сам Леонид Маевский на сегодняшний день сидит в заключении по подозрению в серьезном уголовном деле.

31 мая этого года сидящий в заключении Текебаев был переведен из 47 колонии в Национальный центр кардиологии. 29 июня из-за болезни поясничной части позвоночника переведен в Научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Директор указанного центра профессор Сабырбек Жумабеков рассказал нижеследующее о состоянии политика: «Мы проверили, осмотрели. В позвоночнике в двух местах есть две большие грыжи. Грыжи выпадают, сдавливают нервы, отдают в ноги. Мы должны лечить их операционным способом. Мы готовим к операции, она может быть сделана в скором времени».

Источник: газета «Супер Инфо» №872 от 18.07.2019/стр.4, gezitter.org