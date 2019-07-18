Скандал в гостинице "Бишкек Парка" из-за требования говорить на кыргызском вызвал резонанс

Скандал в гостинице "Бишкек Парка" с требованием говорить на кыргызском языке вызвал полемику.

Как пишет на своей странице в интернете гражданин Абдулбасит Давлат, 18 июля он пришел в эту гостиницу, но на его требование говорить на-кыргызском языке сотрудница, которая сидела на ресепшене, заявила, что надо говорить на русском, турецком или английском.

«Когда я потребовал вызвать кыргызских сотрудниц, она вышла. Между тем подоспела кыргызская девушка, которая ходила туда-сюда. Я объяснил ситуацию, и она тоже повторила требование той русской девушки. Не прошло и пяти минут, как вернулась русская девушка с четырьмя кыргызскими джигитами. Я удивился и спросил: «Все в порядке джигиты?» — а они мне сказали: «Байке, здесь такие правила. Не создавайте проблемы». И я подумал про себя: «Ну надо же, я оказывается живу не в Кыргызстане, а в другой стране. А что вы думаете по этому поводу?» — интересуется он.

Руководитель рекламного отдела ТЦ «Бишкек Парк» Батма Казакбаева в своем комментарии отметила, что пришедший в гостиницу гражданин «преувеличивил и раздул произошедшее».

«В тот день на ресепшене не было кыргызских девушек, была только девушка по имени Валентина, которая разговаривает на турецком и английском языках. Она работает три месяца. Одна из кыргызских сотрудниц ресепшена заболела, другая вышла в трудовой отпуск. Когда Валентина сказала, что не понимает по-кыргызски, тот мужчина начал кричать: «Почему вы не понимаете кыргызского языка, живя в Кыргызстане»?

Валентина не говорила, что нельзя разговаривать на кыргызском языке. Она сказала, что не знает кыргызского языка, попросила говорить на одном из международных языков, объяснила, что здесь международная гостиница. Тот мужчина сделал хайп, преувеличив и раздув произошедшее. В видеозаписи видно, как он себя ведкт, как выкрикивает грубые слова. Когда он устроил скандалы на глазах прибывших в нашу гостиницу гостей из Китая, Саудовской Аравии, наша сотрудница обратилась за помощью в службу охраны. Охранники вывели того мужчину», — пояснила Батма Казакбаева.

Источник: super.kg, gezitter.org