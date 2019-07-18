Суд отказал в прошении ГСИН об амнистии Садыра Жапарова

Аламединский районный суд отказал в прошении Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) об амнистии Садыру Жапарову.
Как сообщает 17 июля пресс-служба ГСИН, представление было подано 2 месяца назад. 16 июля Аламединский районный суд отклонил представление.
С.Жапаров был задержан 25 марта 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) Уголовного кодекса КР.
Его обвиняли в подготовке и проведении митингов в Саруу и Караколе в октябре 2013 года, когда в заложники был захвачен полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев.
Районный суд приговорил Жапарова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Вторая инстанция оставила приговор в силе.
«Сводка» (АКИpress)
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