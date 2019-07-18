В Лебединовке горит дом, на месте работают 3 пожарных расчета

В доме в селе Лебединовка Аламединского района произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, поступила информация о возгорании в частном доме. На место было направлено 3 пожарных расчета. Огонь был локализован в 15:16.

«Сводка» (АКИpress)