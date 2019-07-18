Суд по модернизации ТЭЦ: Свидетель У.Ташбаев рассказал, чем Сапар Исаков занимался в ЦАРИИ

В Свердловском районном суде 17 июля состоялось судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека по уголовному делу в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Лавровой, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова.

Суд перешел к допросу свидетеля - экс-замруководителя ЦАРИИ Учкуна Ташбаева.

Прокурор спросил, что ему известно по презентационному проекту Всемирного банка за $150 млн.

«Презентационный проект сам я не видел, потому что сектор энергетики курировал А.Елисеев», - сказал свидетель.

Есть версия, что умышленно потеряли ТЭО проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, разработанные Всемирным банком и ТВЕА, - глава следственной группыСапар Исаков спросил, чем, по данным свидетеля, он занимался в ЦАРИИ и занимался ли он энергетикой.

«Ваш сектор отвечал за протокольное сопровождение, поэтому вы участвовали во всех внешних визитах. Предметно, скорее всего, энергетика относилась к Елисееву», - заявил У.Ташбаев.

Справка:

Ранее сообщалось, что в январе 2010 года Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) провело переговоры с инвесторами по проекту «Модернизация Бишкекской ТЭЦ» на сумму $150 млн.

Tazabek