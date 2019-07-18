Мальчик сбежал из детдома, потому что его избивали воспитатели, - Центр по предупреждению пыток

14-летний мальчик сбежал из детского дома, потому что его избивали воспитатели.

Он жил несколько дней в Карагачевой роще, сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

В Наццентр с заявлением обратился 14-летний воспитанник детского дома, который расположен в Чуйской области.

Подросток рассказал, что сбежал из интерната 3 июля. Он сел в машину и попросил отвести его к маме домой. Однако дома никого не оказалось.

«Подросток жил в Карагачевой роще до 8 июля, пока его не нашла бывшая воспитанница того же детского дома, откуда сбежал он. Она привела мальчика к нам. Его перевели из Центра беспризорников в детдом, расположенный в Чуйской области. По словам заявителя, с тех пор он терпел побои от воспитателей. Они уводили его в коридор и избивали.

Мальчик пытался жаловаться директору, но ему отвечали: «Так вам и надо». Сейчас он просит не возвращать его туда, а перевести в другой интернат», — сказал Н.Сулайманов.

Также он сообщил, что директор общественного фонда «Лиги защитников прав ребёнка» Назгуль Турдубекова занимается переводом мальчика в Центр по реабилитации беспризорных детей и молодёжи Бишкека.

По словам Н.Сулайманова, данное дело на контроле Наццентра и ОФ «Лиги защитников прав ребёнка». «Мне очень интересно, почему администрация этого детского дома до сих пор не ищет мальчика?» - отмечает он.

Бишкек (АКИpress)