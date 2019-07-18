В 2020 году реальный рост объемов сферы услуг в Кыргызстане ожидается на уровне 3,3%

В 2020 году реальный рост объемов сферы услуг в Кыргызстане ожидается на уровне 3,3%.

Об этом говорится в Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2020-2022 годы.

При этом прогнозируется умеренный прирост объемов оптово-розничной торговли до уровня 104,9%. Стабильная динамика и небольшое ускорение будут обусловлены постепенным насыщением внутреннего рынка, о чем свидетельствует динамика последних лет.

Ожидаемое сохранение стабильного уровня цен на ГСМ в стране отразится на незначительном колебании цен на транспортные услуги. Продолжение работ в направлении расширения географии воздушного сообщения и увеличения грузопотока на наземном транспорте создаст условия для роста объемов транспортной отрасли, который прогнозируется на уровне 104,1% в 2020 году.



Tazabek