Игравшие с портретом президента сотрудники мэрии попросили прощения

Как говорится «не умеющий играть ребенок будет доить яловую корову».

Работающие в наших солидных больших государственных учреждениях сотрудники нелепыми выходками показывают свой очень низкий уровень. Недавно распространилось короткое видео, на котором сотрудники муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» при Бишкекской мэрии играли, поднимая портрет президента С. Жээнбекова. Один из сотрудников в шутку замахивался на коллегу портретом Сооронбая Жээнбекова. В кабинете сидел и третий человек.

В то же время городская власть сообщила, что игравшие с портретом президента сотрудники Бишкекской мэрии будут наказаны.

Два сотрудника говорили «чык эшикке» (выйди за дверь). В 2017 году Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, и этими же словами выгнал с собрания правительства одного из чиновников.

После распространения видео вице-мэр Алмаз Бакетаев в ходе планового собрания поручил вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулобаеву и руководителю муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Улану Жолдошеву принять строгие меры к сотрудникам на видеозаписи.

Поздней пресс-служба Бишкекской мэрии обнародовала видеозапись, где два сотрудника просят прощения. Один из них сказал: «Мы просим прощения за наш сегодняшний проступок, получилось постыдное дело. Уважаемый Сооронбай Шарипович, просим у вас прощения. Из-за того, что оборвалось веревочное крепление, мы взяли портрет, чтоб связать место обрыва…Вот так получилось. Простите».

И второй сотрудник попросил прощения. Но какое же отношение к простому народу строят чиновники, так высмеявшие главу государства?

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 17.07.2019/стр.2, gezitter. org