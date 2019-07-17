Бусурманкул Табалдиев сбежал сам, потому что был соучастником устроивших бегство кримавторитету Батукаеву?

Объявлен в розыск Бусурманкул Табалдиев – бывший секретарь Совета обороны, экс-председатель ГКНБ.

Об этом на этой неделе сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Карима Аманкулова.

– Следственной службой МВД проводится досудебное производство по статье 319 УК КР (коррупция) в связи с незаконным освобождением из тюрьмы кримавторитета Азиза Батукаева. Поскольку местонахождение Бусурманкула Табалдиева в связи с этим делом не установлено, он объявлен в розыск, – сказала Аманкулова.

Некоторые местные издания написали, что в деле о досрочном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева упоминается имя Бусурманкула Табалдиева, но правоохранительные органы не могут его найти, вероятно, он сбежал в Турцию.

В 2013 году, когда кримавторитет Азиз Батукаев был освобожден раньше срока из тюрьмы, Табалдиев работал секретарем Совета обороны (нынешний Совет безопасности). Но не сказано, вызывался он или нет на допрос в связи с данным делом.

Бывший омбудсмен Турсунбек Акун тоже говорит о причастности Б. Табалдиева к незаконному освобождению А. Батукаева. В соответствии с этим он сообщал: когда освободили главаря преступного мира и в общественности зародились недовольные мнения, тот (Б.Табалдиев) позвонил по телефону (Турсунбеку Акуну) и просил дать информацию в смысле «А. Батукаев правильно освобожден…», добавив, мол, это просьба тогдашнего президента А. Атамбаева. Будь Б. Табалдиев чистым, то не сбежал бы, так?

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 17.07.2019/стр.2, gezitter. org