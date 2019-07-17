Жениш Разаков и его узбекский коллега Эльёр Ганиев обсудили делимитацию кыргызско-узбекской госграницы

Встреча состоялась в Оше

Вице-премьер-министр Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Узбекистана Эльёр Ганиев провели переговоры по делимитации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.

10-14 июля 2019 года в Оше состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации кыргызско-узбекской государственной границы с участием вице-премьер-министра КР Жениша Разакова и заместителя премьер-министра РУз Эльёра Ганиева.

Стороны обсудили предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере.

Следующая встреча запланирована на территории Республики Узбекистан.

Отдел информационного обеспечения

Аппарата Правительства КР

Vesti.kg