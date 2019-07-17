Пропавший на Иссык-Куле казахстанец жив. Подробности о его приключениях 

Мужчина рассказал милиции, что арендованный скутер утонул, но сам он смог добраться до южного берега озера
Пропавший несколько дней назад на Иссык-Куле 53-летний казахстанец накануне ночью вернулся в пансионат, в котором отдыхал. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
- Мужчина рассказал, что арендованный им скутер утонул, когда он добрался до южного берега, - поведали там. - По словам казахстанца, обратно он вернулся на такси. Подробности происшествия будут известны сегодня. Вчера он был сильно уставшим, мы не стали его опрашивать.
Казахстанца два дня искали более сотни спасателей МЧС и милиция. К поисковым работам привлекли 12 частных лодок и даже самолет-амфибию.
Vesti.kg
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