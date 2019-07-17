«Даже глаза наполнились слезами, но я себя сдержал». Борец из Бакай-Аты рассказал о своих достижениях

Молодой борец уже на протяжении 7 лет занимается данным видом спорта.
Эгембердиев Бакдаулет из села Озгоруш Бакай-Атинского района занимается греко-римской борьбой и завоевывает призовые места сообщил корреспондент Turmush.
Молодой борец уже на протяжении 7 лет занимается данным видом спорта.
Как рассказывает Бакдаулет, его интерес к борьбе поддержали отец и старший брат отца.
«Отец Эгембердиев Назирбек, дядя Эгембердиев Бексултан - оба мастера спорта Кыргызской Республики. Интерес к спорту во мне разбудили эти два человека. Тренироваться начал с 10 лет. Так как в семье два мастера спорта, я не испытывал больших трудностей. Дома практиковался с дядей, он учил разным приемам», - говорит Эгембердиев.
Усиленные тренировки молодого борца дают свои плоды.
«Два раза выигрывал чемпионат Кыргызстана. На чемпионате Азии 2018 году в городе Ташкент занял 2 место в весовой категории 65 кг. Недавно, на чемпионате Азии в городе Нур-Султан завоевал золотую медаль. Невозможно передать словами свои чувства после победы. Одновременно и волнение, и радость. Даже глаза наполнились слезами, но я себя сдержал.
В Казахстане боролся со спортсменами из Японии, Таджикистана и Ирана. В борьбе за золото соперником был спортсмен из Ирана. В течение 4 минут выиграл со счетом 5:2», - сообщил он.
«Заниматься спортом нелегко. Нужно готовиться в физическом и техническом плане, а это требует много времени. На тренировках получаешь много ушибов, для восстановления приходится приостанавливать занятия. А без них теряешь спортивную форму.
Чтобы испытать эти непередаваемые чувства после победы, пройтись с развивающимся флагом Кыргызстана под гимн нашей страны, мы годами занимаемся, преодолеваем множество трудностей.
Мне кажется, чтобы не сломаться на пути к победам, необходимо закаливать себя морально», - дополнил Бакдаулет.
Молодой спортсмен верит, что сможет в будущем покорить еще больше высот.
«Есть такая поговорка - "Ааламга жол айылдан башталат" (Дорога в мир начинается с села). Несмотря на то, что родился и вырос в селе, хочу достичь значительных высот на мировых соревнованиях», - поделился борец.
Эгембердиеву 17 лет, он младший ребенок из четырех.
Turmush
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