В Липецке кыргызстанец украл у соотечественника 120 тыс. рублей

На липецком вокзале кыргызстанец украл у своего соотечественника, которого знал с детства, 120 тысяч рублей и сотовый телефон.
Об этом сообщает Gorod48.RU со ссылкой на линейный отдел полиции.
По данным российских СМИ, пострадавший и подозреваемый знают друг друга с детства. Оба выросли в Бишкеке и спустя несколько лет случайно встретились в Москве.
«Один рассказал, что уже несколько лет, как перебрался в Россию, женился и получил гражданство. Второй попросил земляка посодействовать с устройством на работу. Старому приятелю тот не отказал, и рано утром оба приехали в Липецк», - пишет издание.
На перроне липецкого вокзала друзья присели на лавочку. Потерпевший отошел и попросил приятеля присмотреть за вещами. «А когда вернулся не обнаружил ни своего знакомого, ни портмоне с крупной суммой денег, ни сотового телефона», - сообщает СМИ.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба потерпевшему»). Введется расследование.
«Сводка» (АКИpress)
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