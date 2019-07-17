Депутат Дастан Бекешев предложил легализовать легкие наркотики

На своей странице в социальной сети депутат Дастан Бекешев предложил кыргызстанцам превратить территорию бывшей авиабазы «Манас» в свободную игровую зону и легализовать легкие наркотики на ее территории.

«Я много раз был в Малайзии. В этой замечательной стране имеется отдельное место для игровой зоны, куда съезжаются иностранцы, чтобы поиграть в казино. Я посещал место под названием Гентинг с ознакомительным визитом. Многие туристы ходят туда, чтобы просто посмотреть и покататься на канатной дороге. Правительству Малайзии религиозные убеждения не помешали открыть казино, так как они понимают, что одними запретами зависимость в головах людей не победишь, да и деньги от иностранцев никогда не мешали», — сказал нардеп.

По словам Бекешева, в Кыргызстане «уже пять лет пылится территория, где раньше располагалась американская авиабаза».

«Почему бы из нее не сделать свободную игровую зону? Любой человек из любого государства мог бы прилетать и без визы находиться в этой свободной игровой зоне. Инфраструктура почти есть, есть там и взлетная полоса. Можно нанять управляющую компанию и создать необходимые условия для развлечений. И если надо, то можно разрешить иностранцам приобретать и употреблять легкие наркотики. Главное — это место не должно быть посещаемым нашими гражданами. Одни только плюсы: налоги, развитие туризма, новые рабочие места, аэропорт получит толчок в развитии, местные организации смогут сбывать свою продукцию на этой территории», — заключил Бекешев.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org