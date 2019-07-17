Баткенская молодежь инициирует привлечь туристов в отдаленное село Зардалы

14 июля представители баткенской молодежи отправились с рабочей поездкой в отдаленное село Зардалы.

Об этом сообщил председатель общественного фонда «Айгул-Тоо жаштары» Замир Сапар.

По его словам, целью рабочей поездки является поддержка молодежи Зардалы и переговоры с местными жителями относительно привлечения туриста в это отдаленное село. В рамках рабочей поездки зардалинцам вручены подарки.

Аксакалы пожелали навестившим их представителей баткенской молодежи успехов и выразили свою благодарность.

Представители фонда договорилась работать совместно с местными жителями и Кара-Бакским айыл окмоту по привлечению туристов.

Источник: Turmush, gezitter.org