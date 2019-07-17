Как Бакир Таиров превратился в подручного мальчика Раима Матраимова?

В 2012 году сегодняшний председатель службы финансовой полиции тот самый Бакир Таиров был заместителем начальника главного управления по борьбе с ОПГ МВД по южному региону страны.

Именно в то время проходили выборы акима Кара-Суйского района. Народ свидетель, как выборы акима Кара-Суйского района превратились в отдельные шумные скандальные события. За должность акима соревновались родной брат Раимбека Матраимова Тилек Матраимов и председатель районного кенеша, джигит по имени Бакыт. По сравнению с Тилеком Матраимовым у Бакыта мырзы в народе был высокий авторитет, у него были большие возможности пройти. Но уже в то время ловкие Матраимовы вывезли 11 депутатов райкенеша в соседний Узбекистан, путем запугивания, выдачи каждому по 5 тысяч долларов подкупили их. Народ так и говорит о прохождении Тилека Матраимова в акимы.

Тилек Матраимов не имел особого авторитета в простом народе, был назначен акимом, с ним не считались местные главы айыл окмоту. Аксакал айыл окмоту в районе, глава айыл окмоту Сарай Аким Баатыр совершенно открыто отказывался поддерживать проводимую Тилеком Матраимовым политику. К тому же айыл окмоту Сарай известен как благополучный айыл окмоту. Самый большой базар Кара-Су в Оше расположен именно в этом айыльном округе. Правда ли, что раздраженные главой айыл окмоту Матраимовы для вытеснения его с дороги воспользовались Бакиром Таировым? По сведениям, они дали Бакиру Таирову 50 тысяч долларов и уговорили пойти на незаконное дело? Бакир Таиров «со смазанной глоткой» пошел на грязное дело, под предлогом земельного вопроса устроил подставу в размере 10 тысяч долларов и задержал того? Итак, в вакантный денежный айыл окмоту Сарай Матраимовы назначили подручного мальчика Замира Тургунова.

Удивительно, что Замир Тургунов, оказывается, ранее был задержан в Таджикистане за наркотики, поздней задержан тремя сотрудниками МВД за незаконное ношение пистолета. Для заметания следов Матраимовы прогнали тех трех милиционеров на три стороны и добились оправдания Замира Тургунова благодаря доверенному хозяину наверху? Мы к тому, что в 2016 году тогдашний министр МВД Жунушалиев на коллегии выносил решение о снятии с работы Бакира Таирова и еще несколько руководителей за неспособность работать. Но решение не вступило в силу, осталось на месте. Потому что уже тогда Таиров был кадром в тени тогдашнего серого кардинала Илмиянова и Матраимовых. Итак, для зачистки следов Раимбек Матраимов дал 1,5 млн долларов вышестоящим большим людям, добился назначения своего подручного мальчика Бакира Таирова председателем Финансовой полиции?

Источник: газета «Факты.kg» №28 от 16.07.2019/стр.11, gezitter.org