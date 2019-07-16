Бишкек, "Саясат. kg". С начала 2019 года 71 915 детям выплачено «балага суйунчу». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство труда и социального развития КР напоминает, что с 1 июля 2019 г. по всей республике запущен упрощенный механизм предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка – «балага суйунчу».
Усовершенствованный механизм предусматривает полную автоматизацию всех процессов в рамках межведомственного обмена данными между ГРС, МТСР, Центральным казначейством и банками. При этом:
-прием заявлений о назначении «балага суйунчу» осуществляется органами ЗАГС, ЦОН и информационными киосками и посредством информационных систем направляется в МТСР;
- МТСР осуществляет централизованное администрирование назначения и перечисления денежных средств на банковские счета для выплаты «балага суйунчу» (ранее администрирование осуществлялось территориальными подразделенияи министерства) и посредством информационных систем направляет документы на выплату в банки;
- заявителям не надо обращаться в банк для открытия личного лицевого счета т.к. для этой выплаты теперь банками открыты транзитные банковские счета, создает возможность полной автоматизации процессов предоставления «балага суйунчу», одновременно дает возможность получить выплату в любом филиале банка, независимо от места обращения заявителя;
- заявитель получает смс-уведомление при поступлении денежных средств на банковские счета.
Новый механизм обеспечивает возможность назначения выплаты по принципу единого окна и сокращает временную границу между обращением и перечислением денежных средств на счета получателей «балага суйунчу». Теперь разница в днях между обращением за «балага суйунчу» и перечислением денежных средств на счета получателей составляет два рабочих дня.
МТСР КР
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