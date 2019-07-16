Чиновников, балующихся с портретом президента, увольнять не будут. Пожурили

Сотрудников, которые недопустимо обращались с портретом президента КР, не будут увольнять, сообщили 24.kg в аппарате мэрии Бишкека.
Как пояснили в муниципалитете, молодые люди являются сотрудниками МП «Бишкекские парковки и стоянки». В аппарате главы государства руководству мэрии рекомендовали не увольнять с работы этих сотрудников. С ними проведены разъяснительные беседы. В мэрии добавили, что будут приняты меры дисциплинарного характера.
Ранее в соцсетях опубликовано видео, где несколько молодых людей шутя пародируют президента Сооронбая Жээнбекова, произнося его знаменитую фразу «Чык эшикке».
На видеозаписи есть кадр, где один из участников глупой шутки — Турусбай уулу Казыбек — бьет второго — Улара Сыдыкбекова — портретом президента Сооронбая Жээнбекова.
В аппарате главы государства 24.kg отметили, что Сооронбай Жээнбеков никак не отреагировал на произошедшее. «Баловство пацанов», — резюмировали в «Белом доме».
Ссылка: https://24.kg/vlast/123602/
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