Чиновников, балующихся с портретом президента, увольнять не будут. Пожурили

Сотрудников, которые недопустимо обращались с портретом президента КР, не будут увольнять, сообщили 24.kg в аппарате мэрии Бишкека.

Как пояснили в муниципалитете, молодые люди являются сотрудниками МП «Бишкекские парковки и стоянки». В аппарате главы государства руководству мэрии рекомендовали не увольнять с работы этих сотрудников. С ними проведены разъяснительные беседы. В мэрии добавили, что будут приняты меры дисциплинарного характера.

Ранее в соцсетях опубликовано видео, где несколько молодых людей шутя пародируют президента Сооронбая Жээнбекова, произнося его знаменитую фразу «Чык эшикке».

На видеозаписи есть кадр, где один из участников глупой шутки — Турусбай уулу Казыбек — бьет второго — Улара Сыдыкбекова — портретом президента Сооронбая Жээнбекова.

В аппарате главы государства 24.kg отметили, что Сооронбай Жээнбеков никак не отреагировал на произошедшее. «Баловство пацанов», — резюмировали в «Белом доме».

Ссылка: https://24.kg/vlast/123602/