В России задержан кыргызстанец, вымогавший у соотечественника деньги

В Москве задержан уроженец Кыргызстана, подозреваемый в вымогательстве и разбойном нападении на трудового мигранта.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что мужчина состоит на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судим за убийство на территории Казахстана.
«В представительство МВД КР в РФ обратился гражданин Кыргызстана. Он сообщил о факте разбойного нападения со стороны малознакомых лиц. По его словам, некий Баха вместе с неизвестным мужчиной посадил его в машину, угрожая оружием, забрал деньги», — сообщили в МВД.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 42-летний Б.К., уроженец Узгенского района Ошской области. Задержанный водворен в СИЗО города Москвы до окончания следствия.
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