В России задержан кыргызстанец, вымогавший у соотечественника деньги

В Москве задержан уроженец Кыргызстана, подозреваемый в вымогательстве и разбойном нападении на трудового мигранта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что мужчина состоит на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судим за убийство на территории Казахстана.

«В представительство МВД КР в РФ обратился гражданин Кыргызстана. Он сообщил о факте разбойного нападения со стороны малознакомых лиц. По его словам, некий Баха вместе с неизвестным мужчиной посадил его в машину, угрожая оружием, забрал деньги», — сообщили в МВД.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 42-летний Б.К., уроженец Узгенского района Ошской области. Задержанный водворен в СИЗО города Москвы до окончания следствия.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/123605/