О чем говорили Бабанов с Исаевым?

Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев сообщил одному из местных СМИ: «Встретились в Москве с Омурбеком Бабановым, помимо политики поговорили по другим личным вопросам».
«В Москву я ездил по своим другим делам. Бабанов сам позвонил. Поскольку он не может приехать на родину, я пошел на встречу с ним, ведь раньше мы были в одной партии, были вместе и на президентских выборах. Кроме политики поговорили по другим вопросам», — сказал Исаев. Также депутат сказал, что начали приходить ответы из России, Турции касательно имущественного положения экс-президента Алмазбека Атамбаева. «Надеюсь, будет так, как я говорил, то есть не настолько, чтоб можно хвалиться».
В летнюю жару разгорячена политика, о чем еще вы могли говорить кроме политики. Болото политики вас всех затягивает, объединяет прежних недругов, разлучает закадычных, подхалимов сделало подстилкой.
Источник: газета «Факты.kg» №28 от 16.07.2019/стр.2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!