О чем говорили Бабанов с Исаевым?

Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев сообщил одному из местных СМИ: «Встретились в Москве с Омурбеком Бабановым, помимо политики поговорили по другим личным вопросам».

«В Москву я ездил по своим другим делам. Бабанов сам позвонил. Поскольку он не может приехать на родину, я пошел на встречу с ним, ведь раньше мы были в одной партии, были вместе и на президентских выборах. Кроме политики поговорили по другим вопросам», — сказал Исаев. Также депутат сказал, что начали приходить ответы из России, Турции касательно имущественного положения экс-президента Алмазбека Атамбаева. «Надеюсь, будет так, как я говорил, то есть не настолько, чтоб можно хвалиться».

В летнюю жару разгорячена политика, о чем еще вы могли говорить кроме политики. Болото политики вас всех затягивает, объединяет прежних недругов, разлучает закадычных, подхалимов сделало подстилкой.

Источник: газета «Факты.kg» №28 от 16.07.2019/стр.2, gezitter.org