На Солтон-Сары гибнет скот, люди в тревоге

На протяжении нескольких дней распространяемые в социальных сетях видео животноводов с Солтон-Сары вызвали общественный резонанс.

На данных видео содержатся кадры погибшего на жайлоо скота и мнения возмущенных местных жителей. Местное население связывает падеж скота с геологоразведочными работами на месторождении.

В кадрах видео, опубликованных тамошними жители, можно увидеть агонизирующий скот и груды погибших овец.

«Совсем недавно приезжал ветеринар и осматривал. Сразу после этого погибло около девяти ягнят. Специалисты тоже не знают причину падежа. Прямо на месте выпаса у овец идет белая пена изо рта и они гибнут», — рассказал один из местных скотоводов.

Местные жители требуют от правительства принять срочные меры и прекратить разведочные работы. По их словам, уже невозможно пить воду из реки, протекающей на территории разработки, горнорудные работы негативное воздействуют на здоровье местных граждан.



«Недавно я была на жайлоо Терс-Суу. Один из членов семьи животновода рассказал, что у всех болит голова и они чувствуют упадок сил. Воду не то что человек, даже скотина перестала пить. Представители компании, которая проводит разведку, пьют воду, доставляя из реки Кара-Кужур. Ежедневно проводится по два взрыва, вся окрестность окутана серым туманом», — рассказывает жительница села Эчки- Башы Чолпон Асанбек кызы, недавно вернувшаяся с Солтон-Сары.

На жайлоо Солтон-Сары выходят на летовье чабаны из Эмгекчилского, Мин-Булакского, Эмгек-Талинского, Кара-Кужуского и Он-Арчинского айыл окмоту. По словам главы Мин-Булакского айыл окмоту Казыбека Усупова, к данному моменту погибло около 80 голов мелкого рогатого скота и одна корова. С просьбой решить проблему местные жители сегодня отправились в областную администрацию. В результате была создана специальная комиссия, взяты и отправлены на анализ пробы почвы и воды.

«Ветеринары тоже работает на местах, берут анализы. Трудно предполагать что-либо, пока не выйдут результаты анализов. Поэтому подождем итога», — сказал Казыбек Усупов.

Вопросы, связанные с разработкой Солтон-Саринского месторождения, поднимаются не в первый раз. До этого местные жители несколько раз выступали против разработки золоторудного месторождения, заявляя о негативном воздействии на экологию и поднимая вопрос технической безопасности. Получившая лицензию на разработку месторождения китайская компания 7Jhong ji Mining обещала принять во внимание требования местных жителей.

Компания получила лицензию сроком на примерно 20 лет на разработку и различные работу на Солтон-Сары в 2012 году. В данное время компания строит инфраструктуру и собирается начать горнодобывающие работы в 2021 году. Согласно информации, запасы золота на территории, на которую выдана лицензия, около 11 тонн. В настоящее время обеспечены работой 180 местных жителей.

Лицензия выдана компании Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования. Ведомство заявляет, что все документы компании в порядке и работает она в рамках закона.

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов провел совещание по проблемам местных жителей с руководителями соответствующих ведомств и поручил в кратчайший срок урегулировать вопрос.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter.org