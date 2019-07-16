Кыргызстан присоединился к соглашению о "кровавых" алмазах
Кыргызская Республика присоединилась к международной схеме сертификации Кимберлийского процесса.
Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Данное решение принято в целях реализации Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней.
Исходя из этого, и в соответствии со статьей 9 Закона КР "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", принято решение выразить согласие о присоединении Кыргызстана к международной схеме сертификации Кимберлийского процесса и одновременно с этим утвердить Правила ввоза на территорию КР и вывоза необработанных природных алмазов с учетом международной схемы сертификации Кимберлийского процесса согласно приложению.
Кимберлийский процесс - международная межправительственная инициатива, основной целью которой является противодействие проникновению на мировой рынок так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов - нелегально добытых драгоценных камней, средства от реализации которых направляются на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок.
Кимберлийский процесс не является международной организацией, у нее нет постоянного офиса или постоянного персонала.
Основным документом, регулирующим торговлю алмазами в рамках Кимберлийского процесса, является Схема сертификации Кимберлийского процесса. Ее цель - исключить проникновение в нормальный товарооборот нелегально добытых алмазов, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.
Государства, присоединяющиеся к Кимберлийскому процессу, в соответствии со своими национальными условиями, традициями и местом на алмазном рынке разрабатывают и реализуют национальные схемы сертификации.
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