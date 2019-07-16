Пирматов: От "чимкириков" не может исходить здравой инициативы. Но…

Я давно приучил себя не реагировать на комменты "мырков", фейков, либо полуграмотных неучей, испытывающих лютую классовую ненависть ко всему созидательному.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Исхак Пирматов написал на своей странице в Facebook достаточно подробный комментарий к своему законопроекту, касающемуся вопросов регистрационного учета граждан. Напомним, согласно поправкам, квартиранты, предоставившие автоматизированной информационной системе паспортные данные свои и владельца жилья, заявление, могут онлайн в течение нескольких дней оформить регистрацию. Отметим риски для собственника имущества в этой инициативе разглядели не только рядовые граждане, но и коллеги Пирматова. Однако, он уверяет, что те, кто высказывается против этого проекта закона, недостаточно изучили его и неправильно поняли.

Редакция VB.KG дабы избежать различных кривотолков, публикует весь текст поста парламентария. Орфография и пунктуация автора сохранены.

- Друзья! Я давно приучил себя не реагировать на комменты "мырков", фейков, либо полуграмотных неучей, испытывающих лютую классовую ненависть ко всему созидательному. Давно привык что некоторые низкосортные СМИ могут запросто вырвать из контекста два слова и выставить тебя идиотом и врагом народа. Но реакция той части общества, на которой казалось бы зиждется надежда на то что не всё ещё потеряно, немного удивила. Только что прочёл актуальные комментарии. Сказать что я испытываю противоречивые чувства - не сказать ни чего.

Хотя, всё объяснимо. Кому охота тратить своё время, читать нудный объемный законопроект который висит на сайте ЖК с октября 2018 года? Легче конечно же доверится той волне, которая пошла в соцсетях не вникая в детали первоисточника. Это удобно. Априори от "чимкириков" не может исходить здравой инициативы, и уж тем более без какой-либо личной корысти. Это устоявшееся мнение общества, которое я не без боли и с сожалением принимаю! Вынужден принять и согласиться.



Но всё же промолчать не могу и попытаюсь вкратце внести некоторую ясность:

1. Уважаемые горожане! Все опасения касательно прав на недвижимость и возможные манипуляции с собственностью - настолько ничтожны и утопичны, что я не сразу соображу и объяснить лучше чем это сделали сотрудники "Адилета" ( ОФ "Правовая Клиника "Адилет" - ред.) в своих ответах на коменты вряд ли получится. И всё же-

Никто!! Никогда!! Ни при каких обстоятельствах! не сможет встать на регистрационный учёт без согласия собственника, и без его ведома!! Точка! Всё остальное гнусная ложь и провокация! К сожалению кому то было нужно запустить дезинформацию в самом начале, которая быстро подхватилась и распространилась. Бредовые идеи мы никогда не разделяли. Концептуально в части процедуры ничего не меняется, мы лишь предлагаем максимально упростить действующую бюрократически сложную процедуру регистрации. Исключить физические походы вместе с собственником жилья в ЦОНы, сбор кучу ненужных справок и военных билетов! Перейти на систему уведомительного характера посредством онлайн системы. Уже сегодня онлайн регистрация применяется в отношении иностранцев и успешно работает. Вопрос: с чего это такое отношение к своим гражданам?? Кроме этого, в действующей редакции закона никак не прописаны защитные механизмы для собственника, что и пораждает судебные тяжбы. Мы же отдельной статьёй предусматриваем гарантии на имущественные права собственника: "зарегистрированный по месту фактического проживания гражданин никоим образом не может претендовать на имущественные права собственника жилья". И ещё, по действующей редакции - выписать прежних хозяев вы можете только по решению суда. Это же абсурд! Все счета по штрафам и тд будут приходить к вам, что мы и хотим исправить!

2. Откуда такая паника относительно того что у вас без вашего ведома, с помощью каких-то абстрактных коррупционеров из Грс, пропишится армия "пришлых" негодяев, за преступления которых вам неизбежно придётся отдуваться? Любезнейшие! Все мы хотим жить в развитом государстве, где верховенство закона делает неизбежным плату налогов для всех без исключения? Но при этом осуществляя предпринимательскую деятельность (сдача квартиры в аренду) сами почему то платить налоги не хотим! Пережиток Советского мышления: государство за меня заплатит. Или же как та мыркотка щёлкающая семечки: а на что Государство? Вот оно за мной и уберёт. На мой взгляд весь сыр-бор из за этого. И потом, не сдавайте таким негодяям свои квартиры и будет вам покой!

Конечно же я против того чтоб бабушка сдающая в аренду свою маленькую квартирку, которая является её единственным источником дохода приобретала патент. На этот случай я предлагаю сделать градацию по аналогу налога на недвижимость. Скажем до 100-130 м кв.освободить.Это предмет для обсуждения. Но владельцы хоромов, и не одних, по 200-500 кв как минимум должны приобретать ежемесячные патенты. Это существенные пополнения в бюджет. Взаимодействие Грс с Гнс технически выполнимо.

3. О каком "Безопасном" или "Умном" городе можно говорить не имея на руках корректных данных о том -кто где реально проживает? О какой борьбе с преступностью и терроризмом? О какой "цифровизации" можно вообще заикаться если 60 % населения у нас в тени? У Тазалыка всего на всего 441 тысяча абонентов, остальные 600-800 тыс де-факто халявщики! Откуда же взяться чистому процветающиму городу с развитой инфраструктурой?? Всем известно что все коммунальные услуги и сейчас возлагаются на квартиросъёмщика, мы же хотим исключить коррупционные моменты связывающие домкомов, соседей и тд.

4. Реальность заключается в том, что при формировании Республиканского бюджета средства на кап вложения распределяются по регионам в соответствии регистрационным данным. Соответственно средства более миллиона граждан фактически проживающих в городах уходят в регионы. В итоге мы имеем по 50 учеников в классе в городе, и полупустующие школы в отдельных сёлах. Переполненные детсады и работающие на последнем вздохе электросети и водопроводы. Они попросту не рассчитаны на миллион граждан.

5. Господа горожане! Все, кто как вам кажется с принятием этого законопроекта понаедут и заполонят город и Чуйскую область -уже понаехали и больше уже не уедут! Смиритесь с этим. А деньги города как расщеплялись не справедливо, так и будут дальше уходить в республиканский бюджет! Задумайтесь над этим пожалуйста! Нельзя более откладывать и игнорировать эту проблему. Своим нежеланием впускать людей с переферии мы неосознанно лишаем город соответствующего финансирования! И потом, давайте все таки не забывать, что все они приехали не от хорошей жизни! Это отдельная печальная тема. Были бы они трудоустроины, имели бы хотябы маленькие орошаемые земельные наделы, поверьте, никто не "ломился" бы как вам кажется в столицу!

6. Касательно привязки законопроекта к выборам - Бред сивой кобылы! Ровно наоборот, мы хотим исключить всевозможные инструменты в виде формы 2 и тд. для подтасовки результатов и каруселей!

7. По поводу изобретения тупыми депутатами велосипеда. Я всяческий противник изобретения ненужных велосипедов! Я за всё то, что сегодня успешно работает в развитых странах.

8. И наконец самое на мой взгляд важное: Ни один гражданин не должен быть лишён своих Конституционных прав на образование и медицинские услуги! Не должны они быть привязаны к прописке, и вообще, само понятие прописка это пережиток советского прошлого. Не должна мать одиночка ездить за своим пособием в село тратя на проезд половину суммы. Не должна роженица платить взятки из за отсутствия прописки порождая коррупцию! И тд. И тд. Кроме всего вышесказанного, законопроект охватывает интересы бомжей и осуждённых. На них все давно наплевали и забыли! А ведь это десятки тысяч людей! И ещё много чего полезного и хорошего в законопроекте..

Друзья, говорить можно долго и много. Прошу простить за излишнюю эмоциональность. Всем кто изъявит желание апеллировать - большая просьба, прочтите хотябы справку обоснование законопроекта. Для сведения: законопроект не принят ещё даже в первом чтении. Нет предела совершенству, так что мы всегда готовы принять конструктивные поправки и предложения во втором чтении. В сентябре планируем провести круглый стол со всеми заинтересованными сторонами. Спасибо, Всем добра и мира! – заключил Исхак Пирматов.

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