«Шутников», которые играли с портретом президента Кыргызстана и попали на видео, уволят на работе (видео)

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой сотрудники одного из структурных подразделений муниципалитета проводят недопустимые манипуляции с портретом президента Кыргызстана.

Как сообщили в мэрии Бишкека, незамедлительно последовала реакция со стороны руководства муниципалитета. Во время очередного планового совещания первый вице-мэр Алмаз Бакетаев дал поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП «Бишкекские парковки и стоянки» Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.

Как стало известно, молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки».

«Шутники» уже принесли публичные извинения.

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