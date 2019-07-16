В Нарыне открыли штаб в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова

В Кочкорском районе Нарынской области открыт штаб в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Об этом сообщает официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По словам Жолдубаевой, штаб находится в одном из частных домов на малой родине Исакова, там его сторонники собирают подписи всех желающих под обращением с требованием о его скором освобождении.

«Штаб открыт по инициативе жителей Кочкорского района. Они обращаются к президенту с просьбой объективного рассмотрения судебного дела в отношении Исакова», — сказала Жолдубаева.

Напомним, бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и реконструкции Национального исторического музея. В настоящее время идет судебный процесс по данным уголовным делам.