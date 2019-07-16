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Китайская компания ТВЕА намерена подать в международный арбитражный суд на Кыргызстан

Китайская компания ТВЕА, модернизировавшая ТЭЦ Бишкека, намерена подать в международный арбитраж на ОАО «Электрические станции».

Об этом говорится в официальном письме от 20 июня.

 

В нем указано, что после истечения срока гарантии качества — после 7 июля — ТВЕА выполнит все условия контракта и снимет с теплоцентрали персонал по эксплуатации.

 

После этого столичная ТЭЦ несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание.

 

ТВЕА с себя ответственность снимает.

 

«Электрические станции» в нарушение контрактного соглашения просят продлить период выборки кредита до 2025 года. По данному вопросу ТВЕА оставляет за собой право обратиться в международный суд.

 

 

 

Источник: ИА 24.kg

           

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