Южная объездная дорога города Ош. Что хотят построить за 1,7 млрд сомов?

Одним из возможных доноров строительства объездной дороги в городе Ош протяженностью 28 км может выступить Япония.

Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

По данным полпредства, южная объездная дорога пройдет через старый скотный рынок в селе Фуркат, через село Озгур, а затем посредством нового моста будет соединена с дорогой Папан. Новая дорога позволит сократить автомобильные пробки в городе Ош, разгрузить от большегрузного транспорта, а также предотвратить разрушение дорожного полотна крупногабаритными автомобилями.

На сегодняшний день уже завершены работы по подготовке документации и проекта, вопрос с финансированием все еще не решен. Вместе с тем, в качестве потенциального донора может выступить правительство Японии. При начале строительства в 2020 году окончание работ запланировано на 2022 год.

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В 2017 года Turmush писал, что согласно разработанному плану, новая дорога начнется с 5 км автодороги Ош—Иркештам и будет проходить через участки пастбищных земель на территории сельских округов Шарк, Озгур, Төлөйкөн, Папан Кара-Суйского района, частично через территорию микрорайона Амир-Темур города Ош и будет выходить на 14 км автодороги Ош–Баткен–Исфана.



Дорога будет считаться 3 технической категории. Для реализации проекта необходимо определить источники финансирования. Стоимость проекта рассчитана в 2015 году — сметная стоимость составляет 1 млрд 754 млн сомов. Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы выплаты компенсаций владельцам земельных участков, по которым будет проходить новая дорога.

Срок реализации проекта — 2 года.

Turmush