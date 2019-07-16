Верховный суд передал в Октябрьский райсуд столицы дело женщины, изнасилованной в Таласе

Верховный суд 15 июля отменил решение Таласского районного суда и Таласского городского суда по делу женщины, пострадавшей от насилия.
Об этом сообщили правозащитники.
Рассмотрение дела переведено в Октябрьский суд города Бишкек. Дата заседания в Октябрьском суде пока не назначена.
В 2013 году в Таласе три судоисполнителя обвинялись в изнасиловании Калии Арабековой. Начались судебные разбирательства, в ходе которых один суд признавал их виновными, другие оправдывали. Пострадавшая обратилась в Верховный суд с просьбой отменить приговор Таласского областного и городского судов.
«Сводка» (АКИpress)
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