Верховный суд передал в Октябрьский райсуд столицы дело женщины, изнасилованной в Таласе

Верховный суд 15 июля отменил решение Таласского районного суда и Таласского городского суда по делу женщины, пострадавшей от насилия.

Об этом сообщили правозащитники.

Рассмотрение дела переведено в Октябрьский суд города Бишкек. Дата заседания в Октябрьском суде пока не назначена.

В 2013 году в Таласе три судоисполнителя обвинялись в изнасиловании Калии Арабековой. Начались судебные разбирательства, в ходе которых один суд признавал их виновными, другие оправдывали. Пострадавшая обратилась в Верховный суд с просьбой отменить приговор Таласского областного и городского судов.

«Сводка» (АКИpress)