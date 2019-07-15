Депутат предлагает запретить любое строительство в лесах Арсланбоба и Сары-Челека

Они опубликованы для общественного обсуждения на сайте парламента.

Депутат Жогрку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Эргешев инициировал поправки в лесное законодательство, а также создал проект закона "Об особом статусе реликтовых орехоплодовых лесов "Арстанбап" и "Сары-Челек" в целях сохранение единственных в мире реликтовых орехоплодовых лесов Арсланбоб и Сары-Челек, а также для развития туризма и продвижения имиджа "Кыргызстан - страна зеленой экономики". Они опубликованы для общественного обсуждения на сайте парламента.

В этой связи в целях продвижения имиджа "Кыргызстан - страна зеленой экономики" нужно внедрить принципы "зеленой экономики" через использование огромного потенциала для развития экотуризма, а также рекреационного туризма, горного туризма, горнолыжного туризма.



Предусматривается запрет на перевод лесных земель с особым статусом, на любое строительство, размещение промышленных и производственных объектов и техники, в лесах с особым статусом, а также предоставление льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль юридических и физических лиц, экономическая деятельность которых осуществляется на территории лесов "Арстанбап" и "Сары-Челек" и направлена на развитие экологического туризма, привлечение местного населения к формированию туристской инфраструктуры и обеспечения их устойчивого функционирования, на ознакомление с природными и историко-культурными достопримечательностями местности, организации и устройства экскурсионных экологических маршрутов, туристических троп и стоянок, размещение объектов туризма (музеев и экспозиций под открытым небом, юрты, палатки, шатры), в порядке установленном налоговым законодательством КР.





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