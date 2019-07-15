Аттестаты с ошибками. Типография "Учкун" объяснила, в каких условиях печатала документы

Директор государственной типографии "Учкун " Даир Кенекеев объяснил, почему были напечатаны школьные аттестаты с ошибкам.

Ранее ГСБЭП сообщала, что в ходе досудебного производства установлено, что выпускникам 2019 года выданы аттестаты об окончании средней школы, напечатанные с ошибками, общим количеством 95 тыс. экземпляров.



В указанных аттестатах в ходе визуального осмотра были выявлены нарушения в слове "жөнүндөгү", где вместо буквы "Н" использована буква "Ң". Вместе с тем аналогичный факт был допущен в школе села Туз Нарынской области, где в наименовании учебного заведения после слова "СРЕДНЮЮ" было продублировано лишнее слово "РЕДНЮЮ".

Кенекеев рассказал, что в этом году подготовка к печатанию бланков началась слишком поздно.

По его словам, поправки в закон о госзакупках были приняты лишь в конце 2018 года. Согласно этим поправкам, к изданию государственных бланков могут быть допущены лишь предприятия с госдолей в 51%. К тендеру ГРС по изданию школьных бланков привлекли три типографии, в том числе "Учкун", который и победил в тендере, заключив договор с ГРС и Минобразования 6 июня. 14 июня типография уже начала выдавать первые бланки.

"За считанные дни мы выдали 222 тыс. бланков, включая аттестаты, свидетельства и вкладыши. Простой человек не может такое сделать, поэтому мы разработали программное обеспечение для обработки данных. При обработке данных в 24 аттестатах для села Туз была допущена ошибка. Был уволен заведующий отделом, который был ответственный за это. Он оплатил перепечатание 24 аттестатов", - сказал Кенекеев.

Три сотрудника типографии были уволены, еще несколько получили выговор. Себестоимость аттестатов составляет около 17 сомов. Виновный сотрудник за перепечатание 24 аттестатов оплатил около 640 сомов. Что касается аттестатов с буквой "Н", то типография готова их перепечатать, если обратятся родители. Однако жалоб от родителей не поступало: приемные комиссии вузов принимают их без проблем, отметил Кенекеев.

Напомним, что это не первый случай, когда МОиН выдало аттестаты с ошибками. В этом году выдали аттестат с неправильной буквой. В прошлом году аттестаты с ошибками выдали выпускникам Джалал-Абадской области, тогда в них были неправильно указаны личные данные ученика и грамматические ошибки в остальных строках.

Почему это важно



Некоторые выпускники поступают в зарубежный вуз, в которых зачисление начинается раньше. В таком случае выпускники, которые получили бракованные аттестаты, могут не успеть подать документы.

Аттестаты с ошибками печатают не первый год, при этом Минобразования и типография перекладывают ответственность друг на друга. То, что проблема повторяется из года в год, говорит об отсутствии или слабом контроле процесса, а также о том, что не проводится анализ проблемы для того, что исключить риски в будущем. Виновники отделываются выговорами, а ситуация вновь повторяется.



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