Экс-секретарь Совета обороны КР Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск

Министерство внутренних дел КР объявило в розыск экс-секретаря Совета обороны Бусурманкула Табалдиева.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводится досудебное производство по статье 319 («Коррупция») УК КР по факту незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева. «В рамках указанного досудебного производства в связи с неустановлением местонахождения объявлен в розыск экс-секретарь Совета обороны КР Табалдиев Бусурманкул Беркутович», - говорится в сообщении.
В 2013 году, когда криминального авторитета Азиза Батукаева досрочно выпустили из тюрьмы, Бусурманкул Табалдиев занимал пост секретаря Совета обороны (ныне Совет безопасности). Ранее появилась информация о том, что правоохранительные органы не могут установить местонахождение и допросить Бусурманкула Табалдиева. Тогда в МВД данную информацию не подтвердили.
В 2013 году из заключения был освобожден криминальный авторитет Азиз Батукаев. Ряд чиновников, в том числе тогдашний омбудсмен Турсунбек Акун заявили о смертельной болезни заключенного.
В 2019 году Генеральная прокуратура возобновила дело по незаконному освобождению Батукаева, по нему были задержаны пять медиков, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-зампрокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев, а также экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-генеральный прокурор Аида Салянова. Некоторых задержанных позже отпустили под домашний арест.
Одним из пунктов обвинений в адрес бывшего президента Алмазбека Атамбаева, из-за которых его лишили неприкосновенности, стал факт незаконного освобождения Батукаева.
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