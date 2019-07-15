К Омбудсмену КР обратилась заявительница с жалобой на Генштаб ВС КР по факту незаконного увольнения ее со службы

Бишкек, "Саясат. kg". Также заявительница опротестовывает действия командира в/ч №98498 МО КР, который отстранил ее от службы в возрасте 50-ти лет.

В аппарат Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики обратилась гражданка Л.В. с жалобой на ущемление ее статуса военнослужащего со стороны командира в/ч №98498 МО КР, а также на незаконное увольнение с воинской службы и с просьбой о защите ее конституционных прав на пенсионное обеспечение.

В частности, она сообщила, что 25 августа 2000 г., по приказу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики (НГШ ВС КР), она была уволена в запас, но с которым она не была ознакомлена. По мнению Л.В., данный приказ, в соответствии с законодательством КР, не являлся окончательным.

Также заявительница опротестовывает действия командира в/ч №98498 МО КР, который отстранил ее от службы в возрасте 50-ти лет.

– 30 августа 2000 г., во второй половине дня, я вышла по служебным делам за пределы КПП и когда возвращалась обратно, меня не пропустили, сославшись на категоричный запрет командира части, причем без каких-либо дополнительных объяснений или указания причин, – отметила Л.В.

В связи с этим, в начале сентября 2000 г., Л.В. обратилась с жалобой в Военную прокуратуру КР, однако, как сообщила далее она, никаких оперативных и соответствующих законодательству КР мер и действий военный прокурор не предпринял. В результате многократных жалоб, написанных в Военную прокуратуру, только в январе 2002 года ее проинформировали запиской от заместителя Военного прокурора КР К. Омурбекова, что ей необходимо обратиться с заявлением к Военному прокурору Бишкекского гарнизона Р. Маженову.

Соответствующее заявление на имя Р. Маженова с жалобой на противозаконные действия командира в/ч №98498 МО КР было написано и отправлено адресату. В своем ответе военный прокурор Бишкекского гарнизона Р. Маженов, без какой-либо ссылки на номер и дату приказа об увольнении, оповестил Л.В. о том, что она «уволена» и что военная прокуратура не может отменить данный приказ, поскольку «изначально Л.В. призвана в ряды ВС незаконно по возрасту».

Как пояснила Л.В., не согласившись с данным решением Р. Маженова, она написала соответствующую жалобу на имя военного прокурора Кыргызской Республики. Ответ ей был дан за подписью заместителя военного прокурора КР К. Омурбекова (исх. №549 от 08.05.2002 г.), в котором сообщили, что «сержант Министерства обороны Кыргызской Республики Л.В. уволена в запас приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР от 25 августа 2000 г. Приказ является законным и не может быть опротестован». Далее там же указывалось, что «сержант Л.В. уволена, согласно пунктам 4 и подпункта Б пункта 62 Положения «О прохождении военной службы женщинами» №100, введенного в действие приказом Министерства обороны от 02.05.2000 г., (пункт 4 – по достижению 50-летнего возраста военнослужащие женщины подлежат увольнению в установленном законом порядке: подпункта Б пункта 62 – увольнение по достижению предельного возраста состояния на службе) и написано, что указанные пункты Положения – законны».

Необходимо отметить, что несколько позже данное свое решение заместитель военного прокурора КР К. Омурбеков пересмотрел и внес Представление на имя Начальника Генерального штаба ВС КР об устранении нарушений законности, указав при этом на то, что Л.В. не была ознакомлена с приказом об увольнении . Также было внесено предложение незамедлительно принять меры к устранению нарушений законодательства КР. Однако до настоящего времени это решение Военного прокурора не исполнено .

Также следует подчеркнуть, что первоначальное решение К. Омурбекова о законности увольнения Л.В. послужило основанием для принятия в дальнейшем судами всех инстанций, в которые обращалась Л.В. в поисках защиты своих конституционных прав и законных интересов, об отказе в ее исках по восстановлению законных прав. Но при этом распоряжение этого же заместителя военного прокурора КР К. Омурбекова о незамедлительном принятии мер к устранению нарушений законности судами всех инстанции были как бы не замечены и абсолютно проигнорированы .

Ранее Военный суд Бишкекского гарнизона, сославшись на вышеприведенный ответ заместителя Военного прокурора КР К. Омурбекова, как на заключение государственного органа, в котором был указан приказ НГШ ВС КР №354 от 25.08.2000 года об увольнении в запас, вынес решение от 11.08.2004 года, отказав в удовлетворении ее искового заявления по причине неуважительности пропуска срока обращения в суд. При этом суд, истребовав книгу приказов со стороны ответчика, установил и огласил, что по факту увольнения имеется два приказа, изданные в разное время – один за подписью командира части, а другой за подписью начальника Генштаба ВС КР. Однако решение Военного суда Бишкекского гарнизона от 11.08.2004 г. было оставлено без изменения и в силе.

Этим гражданке Л.В. окончательно закрыли путь к справедливому правосудию и к восстановлению ее нарушенных конституционных прав, которые не восстановлены до настоящего времени, так как решением Первомайского районного суда г. Бишкек от 14.08.2015 года, со ссылкой на вышеуказанное решение Военного суда Бишкекского гарнизона от 11.08.2004 года, и, следовательно, по цепочке решением данного же суда от 03.12.2018 года, отказано ей в удовлетворении других исковых требований, как о взыскании причитающихся сумм заработной платы и других выплат (полного расчета), а также о выдаче ей трудовой книжки, о защите чести и достоинства и после получения (спустя 17 лет после отстранения от службы) дубликата трудовой книжки о взыскании среднего заработка за задержку в выдаче подлинника трудовой книжки.

Сотрудниками института Омбудсмена КР при изучении заявления гражданки Л.В. и приложенных материалов было установлено, что имеется две выписки из приказа НГШ ВС КР №354 от 25 августа 2000 года, основанием для издания которых послужило вышеуказанное представление командира в/ч, но вторая выписка уже с исправленной датой с 4 марта 2000 года на 4 августа 2000 года.

Помимо этого, в соответствии с финансовыми документами и архивными справками после издания данного приказа НГШ об увольнении в запас, Л.В. с 26 августа по 1 сентября 2000 года еще продолжала нести военную службу, о чем свидетельствует также архивная выписка из приказа командира в/ч 98498 от 01.09.2000 года об исключении ее из списков личного состава части и со всех видов обеспечения с 03.09.2000 года. Также было установлено, что имеется и вторая выписка данного приказа командира в/ч 98498 №166 в которой фиксируется день исключения ее из списков личного состава части с 01.09.2000 года.

Вместе с тем, в Представлении заместителя Военного прокурора КР К. Омурбекова от 15.06.2002 года в адрес ГШ ВС КР об устранении нарушении законности с предложением незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений законности указано, что Л.В. не была ознакомлена с приказом об ее увольнении, ей не разъяснены причины увольнения, а также права и льготы, которыми она будет пользоваться после увольнения с действительной военной службы (ДВС).

Вместе с тем Военными прокурорами не был учтен тот факт, что указанные в представлении пункты командира в/ч к увольнению Л.В. решением Конституционного суда от 09 декабря 2008 года были признаны неконституционными и противоречащими п. 2 ст. 24 и п. 4 ст. 74 Конституции КР.

В аппарате Омбудсмена КР считают, что все имеющиеся разногласия требуют полного объективного судебного разбирательства по существу трудовых (служебных) споров и взаимоотношении сторон. Также необходимо отметить, что ранее судами не давалась оценка законности ее увольнения, а принимался во внимание только лишь факт ее пропуска сроков на подачу судебного иска, то есть незаконность увольнения выносилась за рамки внимания и рассмотрения.

В соответствии с полномочиями Омбудсмена КР, а также в целях защиты прав и законных интересов заявительницы Л.В., представителями Акыйкатчы был направлен соответствующий Акт реагирования в Генеральный штаб Вооруженных сил КР, а также запросы и письма в Военную и Генеральную прокуратуры, и в Городской суд г. Бишкек.

По получению ответов из указанных органов заявительница и общественность будут дополнительно проинформированы.