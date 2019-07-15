«Соседи зависят от наших водно-энергетических ресурсов и им было бы выгодно их контролировать»

Казахстанское правительство заинтересовалось золотодобывающими и энергетическими проектами в КР

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» заинтересовалось несколькими проектами в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

«Компания рассматривает несколько проектов, касающихся энергетики и золотодобычи», - добавил он.

Стоит отметить, что активы «Самрук-Казына» исчисляются десятками миллиардов долларов, а их единственный владелец – казахстанское правительство.

Бельянинов рассказал о встрече с руководителем «Самрук-Казына», который поделился своими планами в отношении Кыргызстана. Он добавил, что Евразийский банк развития готов поддерживать это стремление к интеграции.

Экс-министр геологии и природных ресурсов, доктор технических наук Дуйшенбек Камчибеков отметил, что Казахстан работает на горнодобывающем рынке Кыргызстана уже давно.

Такие крупные компании как «Казахмыс», «Казминералс» и другие владеют лицензиями и разрабатывают медное месторождения Бозумчак и золоторудное месторождение Жамгыр в Джалал-Абадской области, а также золоторудное месторождение Ширалджин в Таласской области, напомнил он.

Другое дело энергетика. О перспективах сотрудничества с казахским инвестором можно было бы говорить, если бы речь шла о каких-то конкретных проектах, сказал эксперт Vesti.kg.

- Вот Верхненарынский каскад ГЭС у нас завис в воздухе, Кыргызстан же собирается выплачивать России 37 млн долларов, когда найдет инвестора, - рассуждает Камчибеков. – Госкомпромэнерго вскоре собирается выставлять на конкурс 7 объектов. РФ собирается участвовать, потому что президенты подписали большой меморандум. Россия выделяет миллиард на изучение наших месторождений, хочет купить «Кыргызнефтегаз». Будет ли во всем этом принимать участие Казахстан?

Бывший начальник отдела управления экономической безопасности ГКНБ и независимый эксперт Максат Мамытканов пояснил, что посредством АО «Самрук-Казына» казахстанское правительство защищает свои экономические интересы в Кыргызстане. А чтобы застраховать свои риски от политических и экономических рисков «нестабильного» Кыргызстана, они «пропускают» совместные проекты через Евразийский банк развития.

- А Кыргызстану все равно нужно искать инвестиции, - говорит он Vesti.kg. – Для нас «Самрук-Казына» будет просто гарантированным источником финансирования. Политические и экономические моменты будут зависеть от условий договоренностей.

Эксперт указал, что Казахстану выгодно взять под контроль все возможные водно-энергетические ресурсы, в том числе и в Кыргызстане. Ведь соседи очень сильно зависят от нашей воды, особенно южные области РК.

- В этом году даже прозвучало заявление, что Орто-Токойское водохранилище в Кочкорском районе, которое расположено в глубине нашей территории – стратегический вопрос для Казахстана, - напомнил Мамытканов. – И в будущем эти настроения будут только усиливаться.



VESTI.KG