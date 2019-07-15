В Кыргызстане распадается каждый третий брак со стажем до 5 лет

В Кыргызстане растет число разводов. Об этом говорят последние данные Национального статистического комитета.

Согласно официальной информации, в стране распадается каждый третий брак со стажем до 5 лет. Есть несколько факторов такой тенденции, однако в общественности звучит критика по поводу недостаточного внимания государства укреплению института семьи.

Ежегодно в Кыргызстане распадается более 9000 браков. Этот показатель отражает только официально разведенные через суд пары. Количество разведенных еще больше, если включить сюда разводы пар, живших без регистрации брака и расставшихся без суда.

"Возьмем для примера последние 5 лет. В 2014 году зарегистрировано 9235 случаев развода, в 2018-м — 10 434 случая. Если в 2014 году этот показатель составлял 1,6% на тысячу человек, то в 2018-м этот показатель составил 1,7%", — рассказала представитель Нацстаткома Тамара Таипова.

Роль в семье мужчин и женщин

Со времени обретения независимости в стране не уделяется внимания семейным ценностям, говорит психолог Кадиян Бообекова.

По ее словам, одной из причин разводов является смена ролей в семье мужчины и женщины. Хотя большинство старается обойти молчанием этот фактор, тем не менее укрепление института семьи зависит от лидерских качеств и ответственности мужчины:

"Если мужчина не способен быть лидером, тогда очень трудно сохранить семью. Например, женщина может принять эмоциональное решение. Вследствие этого в семье возникают скандалы, споры. Когда дети чувствуют беспомощность отца, они с ним перестают считаться, начинают его игнорировать. Как следствие, мужчина чувствует себя в доме лишним, в семье создается дискомфорт. В результате из семьи уходят мир, согласие, уважение, и все это заканчивается разводом".

Влияние конфликтов на детей

Как отмечают психологи, отношения между родителями играют в жизни ребенка большую роль. От этого зависят внутреннее спокойствие ребенка, его успехи в учебе и поведение в будущем. Как показали проведенные в Британии и ряде других стран многолетние исследования, семейный скандал вызывает учащение сердечного ритма у шестимесячного младенца, выработке в его организме гормона стресса кортизола.

В Кыргызстане после развода ответственность за воспитание детей в подавляющем большинстве ложится на плечи матери. Но так не должно быть. Например, к психологам за помощью чаще обращаются дети, выросшие без отца, потому что им в детстве и юности не хватало мужских советов, отцовской любви и заботы. Счастливыми и заботливыми вырастают дети из таких семей, где царит взаимная поддержка, понимание и согласие", — говорит Кадиян Бообекова.

Укрепление института семьи

В стране по укреплению института семьи работает ряд неправительственных организаций. На днях в десятке окраинных жилмассивов Бишкека были проведены тренинги по предотвращению семейных конфликтов, в котором приняли участие 120 молодых семей и боле ста свекровей и невесток.

"Такие тренинги помогают правильно выстраивать отношения между свекровью и невесткой, мужем и женой, анализировать свои действия, давать им правильную оценку, предотвращая таким образом семейные конфликты. Так, женщина приходит к выводу, что ей надо научиться более уважительно относится к мужу, а мужчина начинает осознавать, что напрасно мучил жену и детей пьяными выходками. После таких тренингов во многих семьях воцарились мир и согласие", — отметила исполнительный директор НПО "Центр защиты женщин" Бакен Досалиева.

Прочность семьи зависит и от социально-экономической ситуации в стране, отмечают социологи. Если в Кыргызстане с сильной безработицей и большим потоком внешней миграции не будут приняты программы по укреплению института семьи, последствия от разводов в будущем будут тяжелыми, отмечают работающие в данном направлении организации.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си