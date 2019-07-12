Мастурбация полезна для здоровья. Пара секретов о том, чем мы все втайне занимаемся

Слышали истории о том, что от мастурбации можно ослепнуть или вырастить волосы на ладошках?

Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Авторки этой колонки — консультантка по сексуальному и репродуктивному здоровью Айканыш Эралиева и основательница украинского секс-просвет проекта vpershe.com.

Слышали истории о том, что от мастурбации можно ослепнуть или вырастить волосы на ладошках? На самом деле, это полная чушь. В мастурбации нет ничего неправильного или постыдного. Она точно не является каким-то отклонением, а полезного в ней больше, чем вредного.

Главная польза мастурбации в том, что она помогает нам изучить свое тело и понять, каким образом мы хотим получать сексуальное удовольствие. Помимо этого, согласно исследованиям, иммунитет людей, которые мастурбируют, лучше чем у тех, кто воздерживается от этого.

Чтобы узнать, как к мастурбации относятся бишкекчане, мы опросили около 90 людей — возрастом от 17 до 58 лет, среди них были как цисгендерные мужчины и женщины, так и трансгендерные и квир персоны.

Большинство опрошенных впервые помастурбировали в подростковом возрасте — в 12-13 лет. Но несколько участников отметили, что начали делать это в возрасте от 3 до 5 лет.

На самом деле, это абсолютно естественно. У большинства из нас первая мастурбация случается в совсем юном возрасте — до пяти лет. Но многие не осознают сексуальный характер этого действия или просто забывают об этом. Именно в раннем детстве мы впервые начинаем изучать свое тело, в том числе, и гениталии. Поэтому, если вы застали своего ребенка за этим делом, знайте — в этом нет ничего постыдного или грязного.

«Было очень страшно, что родители догадаются, что я делала что-то очень плохое»*

*тут и далее приведены цитаты респондентов об их опыте мастурбации.

Для детей гениталии настолько же интересны, как и, например, пальцы ног или уши — поэтому дайте ребенку возможность изучить свое тело во всех местах. А вот если вы пристыдите его или отругаете, это может быть опасно для его будущей сексуальной жизни. У ребенка может сложится впечатление о том, что секс, удовольствие и все, что связано с гениталиями — грязно и мерзко. Это может привести к страху секса или невозможности получить оргазм. Наоборот, ребенку нужно дать понять, что мастурбировать — нормально, но занятие это очень личное, а поэтому делать это лучше наедине с собой.

Первая мастурбация не обязательно должна происходить в детстве или отрочестве — кто-то открывает ее для себя в более зрелом возрасте, и это нормально. Как говорится, лучше поздно, чем никогда ;)

«Я, кажется, получила почти оргазм и была в шоке от возможности ощущать что-нибудь подобное. Как будто от меня всю жизнь скрывали что-то классное».

Мастурбация — это легкий, доступный и надежный способ получения удовольствия, достижения оргазма и снятия сексуального напряжения.

Чтобы мастурбировать и ловить от этого кайф, не нужно специально учиться — потому что это очень просто. Главное — находиться в безопасной и комфортной для себя обстановке, где вас никто не потревожит. При мастурбации вы сами поймете, какой темп и вид стимуляции вам подходит — просто доверьтесь себе.

Для мастурбации вам не нужно ничего — только собственные руки. Вы сами контролируете процесс, сами выбираете время и место, можно не париться о том, как вы выглядите — например, есть ли у вас волосы на теле, чистая ли у вас голова, и красивое ли на вас нижнее белье.

Главный плюс мастурбации — от нее невозможно неожиданно забеременеть или заразиться какими-то инфекциями (если, конечно, вы соблюдаете правила гигиены). Например, если вы практикуете воздержание, то мастурбация может помочь воздерживаться и дальше. Так что это отличная альтернативна снятия сексуального напряжения, если вы еще не готовы к сексу с партнером или партнеркой.

«Мастурбация помогает расслабиться. Ею можно заниматься даже если у вас есть регулярный секс, она помогает понять свои сексуальные желания и фантазии»

Мастурбировать могут все. Можно состоять в отношениях, иметь стабильный секс и при этом время от времени удовлетворять себя — в этом нет ничего странного и это ни в коем случае нельзя считать изменой. Секс и мастурбация — не взаимозаменяющие, а взаимодополняющие вещи. По обоюдному согласию можно вообще мастурбировать вместе с партнером или партнеркой — это поможет вам узнать много о друг друге.

Самоудовлетворение никак не мешает налаживанию сексуальных контактов, а, наоборот, может даже улучшить сексуальную жизнь.

Например, женщины, которые мастурбируют, смогут яснее рассказать о своих сексуальных желаниях, и, соответственно, более вероятно достичь оргазма. Все потому, что мастурбация помогает внимательнее относиться к собственному телу. Через различные способы мастурбации можно открывать свои эрогенные зоны и понимать свои сексуальные желания.

«У меня позитивное мнение о мастурбации. Жаль, что она стигматизирована, особенно среди женщин. Все знают, что мужчины мастурбируют и это ок, а если девушка/женщина [делает это]— то она сразу шалава бесстыдная. Я никому не признавалась в этом, даже с самыми близкими подругами не говорим о мастурбации. О сексе говорим, а о самоудовлетворении — нет»

Опрошенные нами женщин отметили, что после первой мастурбации чувствовали стыд, вину, страх будто делают что-то плохое, а кто-то даже боялся, что о мастурбации узнают родители. Мужчины испытывали меньше неприятных чувств после первого опыта самоудовлетворения. Это связано с тем, что женская мастурбация, к сожалению, считается постыдной и неестественной. Хотя, конечно, это абсолютный бред — женщины имеют такое же право мастурбировать, как и мужчины. И для этого есть много способов. Давайте обсудим несколько из них.

Мастурбировать можно руками, струей воды или секс-игрушками, стимулируя клитор, переднюю стенку влагалища или и то, и другое. Но эти способы и так известны многим из нас. А вот раббинг может стать чем-то новеньким. По сути, это трение гениталиями о какую-то поверхность. Чтобы попробовать его, можно сесть на что-то твердое (перила, сидушку велосипеда, край сиденья) и тереться о нее клитором и вульвой. Точно также «инвентарем» для раббинга может стать нога или рука партнера или партнерки.

«Раньше мастурбировала сжиманием половых губ бедрами, сейчас добавилось стимулирование клитора»

Если вы занимаетесь гимнастикой, пилатесом или другими видами спорта, то можете попробовать испытать миотонический или мышечный оргазм. Его можно достичь за счет напряжения мышц бедер, пресса и таза.

Чтобы попробовать испытать миотонический оргазм, для начала нужно убедиться, что вас никто не потревожит, вы находитесь в безопасности, вам комфортно и удобно. Попробуйте напрячь мышцы таза, скрестив ноги, как будто вы сильно хотите в туалет, а потом расслабьте. Поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы и наблюдайте за ощущениями.

Для удобства можете положить между ног подушку и параллельно с ритмическим напряжением мышц легко дотрагиваться к клитору. Но если вам некомфортно или не получается испытать удовольствие, не расстраивайтесь. Отнеситесь к себе с пониманием и не продолжайте, а вернитесь к этому упражнению позже, когда почувствуете себя готовой к этому.

«Мне было неприятно, непонятно и неловко от действий, которые делала. Однако, я понимала, что мне это нужно и ничего в мастурбации плохого нет, а все эти ощущения были внутренним голосом патриархальной системы. Ощущения были непонятными, так как первый раз я прервалась из-за того, что не получила оргазма и подумала, что делать больше этого не буду. Но я ошибалась»

Для мужчин тоже есть несколько способов разнообразить свою мастурбацию.

Можно экспериментировать с ритмом и давлением своих движений, с температурой (играть с кубиками льда или чем-то теплым), добавляя к этому еще стимуляцию яичек и мошонки.

Для разнообразия также можно использовать различные материалы — например, перышко, шелковую или меховую ткань. Кроме этого, не стесняйтесь применять секс-игрушки — например, силиконовые мастурбаторы или яйца Тенга.

Если стимуляция члена вам уже давно знакома, то, возможно, пришло время познакомиться с еще одной мощной эрогенной зоной, о которой все напрасно молчат — со своей простатой. Этот орган, участвующий в выработке спермы, напичкан нервными окончаниями, именно поэтому его стимуляция так приятна. Простата находится внутри мужского таза и прикасается к внутренней стенке прямой кишки, чуть выше ануса.

Чтобы испытать оргазм от одной только стимуляции простаты, придется хорошенько расслабиться и сосредоточиться — это требует практики. Но как источник дополнительных ощущений при мастурбации или сексе, массаж простаты — это бомба. Кстати говоря, игры с попой нравятся не только гомосексуальным мужчинам, и массаж простаты не превратит вас в гея. Его делают еще и в медицинских целях и он может служить профилактикой разных заболеваний, поэтому заниматься им очень полезно.

Мастурбация может быть не только о стимуляции половых органов, но и любых других эрогенных зон — шеи, сосков, ануса, пяток, бедер, рук, да вообще любой части тела.

В первую очередь, мастурбация — это способ получения удовольствия, снятия сексуального напряжения и раскрытия собственных желаний. Поэтому не стесняйтесь изучать свое тело и делать себе приятно, а также экспериментировать с этим. В этом нет ничего постыдного или грязного — одна польза и удовольствие :)

Удачи в сексуальных экспериментах!

kloop.kg/