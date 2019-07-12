Конфликт в Искре, подрались две семьи. Сельчане рассказали подробности

В Искринском айыл окмоту Чуйского района из-за питьевой воды подрались две семьи, в итоге три человека попали в больницу.

Об этом сообщает региональный корреспондент.

Трое жителей села Восточный Искринского айыл окмоту с различными травмами обратились в районную больницу. Информацию подтвердили в Чуйской территориальной районной больнице.

"Двое граждан после осмотра медицинскими работниками были отправлены домой. Третий, К. Т. в возрасте примерно 60 лет, пришел в состоянии средней тяжести, с травмой головы. По его словам, его ударили по голове каким-то предметом. В настоящее время состояние его удовлетворительное, в ближайшее время выйдут полные анализы", — сообщили из больницы.

Вчера, 10 июля, распространилась информация, что в селе Искра разгорелся межнациональный конфликт. Однако сельские жители заявляют, что инцидент между двумя семьями возник из-за питьевой воды.

"Произошедшее нельзя назвать межнациональным конфликтом. Один житель поливал чистой питьевой водой огород, в котором растут овощи. Село маленькое и есть проблема с обеспечением чистой питьевой водой. Его сосед потребовал, чтобы он не поливал огород питьевой водой. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой сыновья поливавшего огород мужчины и избили соседа. Узнав об избиении отца, сыновья отправились выяснять отношения и избили обидчиков своего отца", — рассказали местные жители.

Глава Искринского айыл окмоту Руслан Болбаев сообщил, что в данное время обстановка в селе спокойная. "В селе бывают бытовые ссоры из-за того, что корова забрела в чужой огород или кому-то не хватает воды. Ситуация урегулирована, сотрудники милиции в ночное время обеспечили охрану общественного порядка. Сегодня обстановка спокойная", — сообщил он.

Стало известно, госпитализированный К.М. — 1953 года рождения.



Источник: Turmush, gezitter. org