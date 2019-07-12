Что хранится в «тайнике» Абдраимова?

Экс-министр Туйгунаалы Абдраимов несколько дней назад выдал дочку замуж, обрел сватов из Оша.

Свадьба прошла на высшем уровне. Мы же желаем счастья молодым!

В данное время Туйгунаалы Абдраимов отдыхает, но, говорят, к нему пришли лидеры Чуя, просили активно вмешаться в политику. С другой стороны, к нему обратились сторонники Атамбаева, предложили объединиться. О чем говорит то, что «семь раз отмеряющий и один раз отрезающий» Абдраимов пока что никому не стал давать обещания, оставил свои предпочтения в тайне? По нашей оценке, он ждет осени. Потому что бесспорно, в будущем он завоюет поддержку большинства, особенно уроженцев Чуя. За ним народ, сторонники, поэтому он вряд ли легко уйдет из политики. А какие могут быть перспективы, если наш герой объединится с Атамбаевым? По некоторым данным, Абдраимов выступает против взятия под стражу старого друга Атамбаева. О чем это говорит? С этой точки зрения в «тайнике» Абдраимова хранятся интересные вещи…

Источник: газета «Азия news» №27 от 11.07.2019 / стр. 1, gezitter. org