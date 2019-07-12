Выход на свободу Манаса Арабаева стал ударом по народу

На прошлой неделе Манас Арабаев вышел под домашний арест. Сообщалось, что его обвиняли в злоупотреблении должностным положением, в преследовании интересов отдельных групп людей, в рейдерском захвате имущества инвесторов.

Кроме того, на страницах СМИ пишут о том, что при бывшем режиме он ущемлял права человека и устраивал политические гонения. По правде говоря, Арабаев вышел на свободу при загадочных обстоятельствах, словно были закулисные договоренности. Может ему все простили, когда он дал показания против Раисы Атамбаевой? Изъяном нашего законодательства становится «сотрудничество со следствием».

В свое время он был влиятельным сотрудником аппарата президента, управлял судьями как хотел, вынудил людей пролить немало слез. Когда этого молодца задержали, Эдиль Байсалов дал интервью нашей газете и заявил: «Степень вины Манаса Арабаева сопоставима с виной человека, убившего 100 человек». О чем говорит то, что имеющий такую вину человек легко отделался? Сотни наших соотечественников сейчас сидят в тюрьмах из-за абсурдных обвинений. Так о каком равенстве можно говорить? Короче говоря, становится заметно, как сегодня правоохранительные органы и суды подавляют простой народ, в то же время покровительствуют вчерашним влиятельным чиновникам с толстым кошельком. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему…

Источник: газета «Азия news» №27 от 11.07.2019 / стр. 2, gezitter. org