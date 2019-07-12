Обманутая пенсионерка ищет справедливости

Бишкек, "Саясат. kg". 11 июля 2019 г., к Омбудсмену КР обратилась пенсионерка Кенже Мурзабаева 1939 г.р., которая вот уже в течение 6,5 лет ищет и никак не может найти справедливости.

Как сообщила заявительница, в 2013 году гражданка Кыргызстана Калыгуль Бейшеналиева обманным путем вынудила ее продать свою 1-комнатную квартиру 106 сери в мкр-не Джал, пообещав при этом через год вернуть Кенже Мурзабаевой 2-х комнатную квартиру в этом же микрорайоне. Однако по сей день условия договора, заверенного нотариусом Г. Камановой (реестр №1098), Калыгуль Бейшеналиева не выполнила.

В 2017 году К. Мурзабаева написала письмо на имя Президента КР А. Атамбаева с просьбой оказать содействие, которое из администрации Президента было перенаправлено в Финансовую полицию (Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики). Начальник Финансовой полиции С. Идирисов пообещал помочь старой женщине и передал дело следователю Р. Качканакову. Однако… следователь Качканаков закрыл дело «за отсутствием состава преступления» и посоветовал обратиться в суд, чтобы решить вопрос в гражданско-правовом порядке.

Столкнувшись с данным бездушием и формализмом со стороны следователя финансовой полиции, К. Мурзабаева была вынуждена поступить так, как ей «рекомендовал» следователь и подала соответствующее заявление в Первомайский районный суд г. Бишкек. На судебные процессы ответчица не являлась, несмотря на то, что судья ее вызывала трижды. В итоге, 22 сентября судья Жаныбек кызы Венера вынуждена была принять решение о признании К. Бейшеналиеву виновной и обязать выплатить истице сумму, соответствующую условиям заключенного ранее договора между истицей и ответчицей, в размере 2 млн. 821 тыс. 400 сомов, а также адвокатские услуги в размере 15 тыс. сомов. Взыскание с ответчицы долговой суммы было поручено судоисполнителю Эркину Исаеву.

Со своей стороны, ответчица К. Бейшеналиева, не желая исполнять условия договора и решение Первомайского суда, наняла адвоката Табылды Умралиева, который приходил к судоисполнителю и предлагал К. Мурзабаевой ежемесячную выплату в размере 2 тыс. сомов в счет погашения долга К. Бейшеналиевой, с рекомендацией «соглашаться на это».

По утверждению дочери Кенже Мурзабаевой, ответчица давно могла бы расплатиться с ее мамой, т.к. имеет машины и кафе «Спорт-бар угловой» (сдает его в аренду под новым названием «У друзей»), которые она предусмотрительно, оформила на двух своих сыновей Бейшеналиевых Рустама и Энвера.

– Даже по самым оптимистичным подсчетам, моей маме нужно будет дожить до 121 года, чтобы сполна получить от ответчицы сумму ее долга, которые, кстати, К. Бейшеналиева обещала вернуть в течение одного года со дня подписания договора, – отметила дочь Кенже Мурзабаевой.

До сегодняшнего дня решение Первомайского районно суда г. Бишкек ответчицей не исполнено. Как отметили сотрудники аппарата Акыйкатчы, если по результатам всех собранных материалов и проведенной работы будет подтверждено, что решение суда не исполняется в результате халатного отношения судебного исполнителя и подтвержден факт мошенничества со стороны адвоката К. Бейшеналиевой и самой ответчицы, то в компетентные органы будет направлено письмо о принятии законных мер для исполнения судебного решения.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР

