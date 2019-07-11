ДТП, в котором погиб сын миллиардера: кыргызстанец арестован на время следствия

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения таксисту из Кыргызстана.

Он обвиняется в совершении ДТП, унесшего жизнь человека. Об этом сообщили в посольстве КР в России.

По данным дипмиссии, уроженец Баткенской области 1996 года рождения работал таксистом в столице РФ. 8 июля он стал участником ДТП. Суд вынес решение об аресте кыргызстанца на время следствия.

В результате столкновения авто и мотоцикла погиб сын миллиардера Владимира Маругова Александр.

На видео с места происшествия видно, что мотоцикл, ехавший на высокой скорости, врезался в поворачивающее налево такси, после чего оба транспортных средства загорелись.



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